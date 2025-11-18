きょう午前、富山市の山あいの県道で作業をしていた男性が橋から川に転落しました。男性は現在も見つかっておらず消防が捜索しています。長谷川大記者「富山市石渕です。作業員が転落したと見られる橋には、消防と警察が集まっています」消防によりますときょう午前9時ごろ、富山市石渕で「同僚が橋から川に転落した流れが速く確認できない」と現場で作業をしていた人から消防に通報がありました。転落したのは40代の男性と見られ