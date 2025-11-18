高岡市の公式SNSなどできょう午前、テロに関する情報が誤って発信されました。市は発信からおよそ30分後に「先ほどの情報は誤りです」と釈明しました。高岡市によりますときょう午前9時50分ごろ「大規模テロ情報。当地域にテロの危険が及ぶ可能性があります。屋内に避難し、テレビ・ラジオをつけてください」という内容を、市のSNSや防災情報メールなどで発信しました。そのおよそ30分後、SNSや防災メールで「先ほどの