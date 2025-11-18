新潟市北区に住む70代の女性から、100万円をだまし取ろうとした疑いで17日、滋賀県草津市に住む14歳の男子中学生(いずれも自称)が逮捕されました。警察によりますと11月17日、容疑者の男はほかの者と共謀し、女性の自宅に複数回にわたり「カバンと会社の書類をなくしてしまった。支払いのために100万円が必要だ」と息子を装った電話をかけていました。女性が100万円を準備して帰る途中、別の場所に住む息子の自宅に立ち寄ったとこ