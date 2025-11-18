ママが入院していて、しばらくママに会えなかったわんちゃん。1ヶ月ぶりのママとの再会に、嬉しさが爆発してしまう姿が可愛いと話題になっています。その光景には、「大喜びで可愛い」「これだけ歓迎されたらママさんもメロメロだね」と、喜びを隠しきれないわんちゃんの様子に絶賛の声が寄せられることに。投稿は4万再生を超えて、たくさんの人に笑顔を届けています。 【動画：入院していたママを車でお迎えに行く犬→1ヶ月ぶり