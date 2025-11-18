何者かになりたいと願う凡人と、孤高の天才の対比を鮮やかに描いたクリエイター群像劇『左ききのエレン』（かっぴー／ピースオブケイク、note株式会社）。2022年のアニメ化決定の第一報から約3年の時を経て、遂に2026年4月のアニメ放映開始が発表された。 【写真】高杉真宙、『左ききのエレン』ほか漫画から学んだ精神を語る 主要キャストの2人、朝倉光一役を千葉翔也、山岸エレン役を内山夕実が担当する