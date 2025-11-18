ハーゲンダッツ ジャパンは、2026年3月1日より、希望小売価格を改定することを発表した。対象商品および改定内容同社は創業以来、原材料の調達から客が口にするまでの品質に常にこだわり、ハーゲンダッツ・モーメント(ハーゲンダッツを口にしたときの至福の瞬間)を提供することに努めてきたという。しかし近年、原材料および包装資材の価格やエネルギーコストの上昇に加え、物流費、人件費などの高騰が重なり、事業環境は一段と厳