元ギャルママモデルの日菜あこが17日に自身のアメブロを更新。100円ショップ『ダイソー』やグローバルファッションブランド『SHEIN（シーイン）』で購入したプチプライスの美容アイテムを紹介した。この日、日菜は「乾燥の季節 あると便利なのが」と切り出し「とにかく乾燥に万能に効くワセリン！」とコメント。『ダイソー』で購入したというワセリンを紹介し「こんな小さいの！！大きさ3cmくらいでポーチに入って持ち歩きに便利」