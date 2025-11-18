18日の石川県内は、冬型の気圧配置となり、17日と打って変わって、寒さを感じる一日となっています。気象台では、夜遅くにかけて落雷や竜巻などの激しい突風などに、注意を呼び掛けています。清水 りか 記者：「午前10時過ぎの金沢市内、雨は降り続いており、風はとても冷たく感じます。道行く人を見ると、ダウンなどで防寒対策を行っている姿が見られます」18日の石川県内は、冬型の気圧配置となり、強い寒気が流れ込んでいます。