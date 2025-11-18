PayPayとPayPayカードは、大規模キャンペーン「超PayPay祭」を12月1日～12月28日に開催する。 PayPayスクラッチくじ、最大全額還元 「PayPayスクラッチくじ」は、本人確認（eKYC）を完了したユーザーが対象。200円以上の決済を行うと自動で抽選が行われ、決済後の画面にスクラッチカードが表示される。 1等は決済金額の100％（全額）が還元される。2等は5％、3等は0.5％が