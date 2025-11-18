山形県内ではけさもクマの目撃が相次いでいて、市や警察が注意を呼びかけています。 【写真を見る】柿の木に登るクマや親子とみられる2頭のクマも...県内でクマの目撃相次ぐ（山形） きょう午前７時５０分ごろ米沢市芳泉町の芳泉大橋付近でクマ１頭が目撃されました。クマは柿の木に登っていたということです。その後、クマの行方は分かっていません。 芳泉町では、きのう午前１０時ごろにもクマ１頭が目撃されています。 また