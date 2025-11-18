iPS細胞から心臓の筋肉の細胞を作り、それを「心筋球」というかたまりにして心臓に注入することで、弱った心臓を再生する世界初の治療法の研究が行われています。この研究を行っている慶応大学医学部名誉教授の福田恵一氏は、これまでの3倍の量である1万5000個の「心筋球」を患者に注入する治験で効果があったという途中経過を、アメリカで行われた国際学会などで発表しました。◇◇◇ヒトはけがをしても皮膚や