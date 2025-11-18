宮内庁は、秋篠宮ご夫妻の次女・佳子さまが新型コロナウイルスに感染したと発表しました。【映像】佳子さまが新型コロナ感染宮内庁によりますと、佳子さまは16日の夜にのどの痛みがあり、翌日検査を受けましたが、陰性でした。ただ18日朝に38度の熱があり、改めて検査したところ陽性だったことがわかりました。現在、お住まいで静かにお過ごしになられていて、18日以降の公務は取りやめになります。佳子さまは16日、都内で