岩手県ではきょうもクマの出没が相次いでいて、盛岡市ではホームセンターに現れたクマが捕獲されました。警察や市によりますと、きょう午前7時40分ごろ、盛岡市向中野のホームセンターの敷地内に、成獣のクマ1頭がいるのを通行人が目撃して警察に通報しました。クマはその後、立体駐車場に移動したため、店のスタッフと警察が出入り口を封鎖して閉じ込めました。市は弾丸が跳ね返る危険性があるため緊急銃猟を行わず、吹き矢を使っ