２日の全日本大学駅伝では、駒大が２年ぶり１７度目の優勝を飾り、箱根での王座奪還へ弾みをつけた。各チームの顔となるエースたちは、前半や終盤の重要区間に配置されたが、中でもハイレベルな争いを見せてくれたのが、アンカーを担う最終８区だった。（編集委員近藤雄二）一人旅でもハイペース刻む８区は全区間最長の１９・７キロ。区間記録は２００７年にメクボ・モグス（山梨学院大）が作った５５分３２秒で、日本人最高