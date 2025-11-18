かまいたちがＭＣを務める「かまいたちの知らんけど」が１５日にＭＢＳで放送された。フットボールアワーがゲスト出演し、後藤が山内との初対面で恐怖を覚えたことを明かした。後藤は「１８年くらい前か。オレは東京でやってて。大阪に帰って」と記憶をたどった。大阪にある劇場「ｂａｓｅよしもと」の近所のカラオケボックスで後輩と飲んでいたという。すると別部屋で飲んでいる後輩のグループがいて、「おはようございます」