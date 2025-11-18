おととい、東京・赤坂のライブハウスの前で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件で、防犯カメラの捜査で犯行時間はわずか30秒ほどだったとみられることがわかりました。黒い上着と帽子姿で自転車をこぐ人物。おととい午前10時半ごろ、東京・赤坂にあるビルのライブハウスの前で、イベントに出演予定だった40代の女性のわき腹などを刃物を刺し、重傷を負わせた男の犯行直後とみられる映像です。男は女性がビルの中に入った直後