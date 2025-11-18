韓国の人気音楽グループ「BTS」のJINさんにキスをしたとして、書類送検されていた日本人の50代の女が強制わいせつの罪で韓国の裁判所に在宅起訴されました。女は去年6月、兵役を終えたBTSのJINさんがファン1000人を抱きしめるイベントを開いた際、JINさんに無理やりキスしたとされています。韓国の警察が防犯カメラの確認やJINさんに話を聞くなどして捜査を進めていたところ、女が今年に入り警察署に出頭、今年5月に書類送検されて