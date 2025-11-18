主人公・大野佳奈子(25歳)は、11歳年上の夫・正行(36歳)と結婚して3年。3歳の娘・マオとともに、おだやかな日々を過ごしていました。ところがある日、佳奈子は違和感を覚えます。自分の母と娘と温泉旅行に行き、自宅に帰ってきた日。いつもと違う香りと、夫の言葉が妙にひっかかります。そこで、夫のスマホを確認してみると、メッセージアプリに「出張マッサージ」のアイコンがあり、胸騒ぎを感じます…。夫婦の危機と