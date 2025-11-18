ディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』実写版より、初の予告編映像が公開された。 ﻿ 『モアナと伝説の海』は、南の島と大海原を舞台に描いた長編アニメーション。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌイ島に暮らす、海と特別な絆で結ばれた少女・モアナが、世界を救うために大海原へと冒険の旅に出る。伝説の英雄マウイを探し出し、共に様々な苦難を乗り越え、自分の進むべき