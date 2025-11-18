格闘家・秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）とモデル・SHIHO（矢野志保）の娘サランちゃんが、ファッション誌の撮影でモデルとしての潜在力を存分に発揮し、注目を集めた。【写真】大胆すぎ…サランちゃん、母と“素肌SHOT”秋山は11月17日、自身のSNSに「娘が世界へ羽ばたく最初の一歩が始まりました。thank you @voguekorea」というメッセージとともに、サランちゃんの誌面カットを公開した。サランちゃんは、スポー