フジテレビ系月曜午後１０時ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」が、１７日の第６幕（話）では従来の遺品整理エピソードが消え、主人公の整理人・鳥飼（草磲剛）と真琴（中村ゆり）の恋愛モードなどに焦点が移ってきた。鳥飼は鮎川こはる（風吹ジュン）の生前整理を請け負ったことから、その娘の真琴と出会う。企業グループを束ねる御厨一族の後継者・利人（要潤）の妻だが、夫婦関係は冷えている。