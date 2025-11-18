離婚を発表した女優キム・ボラが、大胆なスイムウェア姿を公開して話題となっている。【写真】キム・ボラ、大胆スイムウェアキム・ボラは11月17日、自身のインスタグラムにスイムウェア姿の写真と動画を掲載した。公開された写真や動画でキム・ボラは、素朴な顔立ちとは対照的なグラマラスなスタイルを披露している。水色のストラップ型のスイムウェアを着用したキム・ボラは、自撮りに夢中になっている。特にあどけない顔立ちとは