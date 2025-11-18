石川県の南加賀地区特産の「加賀丸いも」の初競りが18日朝行われ、最上級品のプレミアムに、過去最高値となる5万5000円の値が付きました。高い栄養価と強い粘り気が特徴で、石川県がブランド化を進める「百万石の極み」にも認定されている加賀丸いも。18日朝、金沢市中央卸売市場には40ケースが持ち込まれ、ことしの初競りが行われました。 注目は、重さ500グラム以上で特に形が良く、採れるのは1万個に5個程度という希少