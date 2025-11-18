任天堂の世界的人気ゲーム『ゼルダの伝説』初のハリウッド実写映画化企画より、ゼルダ姫とリンクのファーストルックが公開された。撮影も開始されたようだ。任天堂の公式SNSが伝えた。 「宮本です。素晴らしい大自然で、ゼルダ役のBo Bragasonさん、リンク役のBenjamin Evan Ainsworthさんとともに「ゼルダの伝説」実写映画の撮影を本格的に開始しました。撮影は順調に進んでいますので静かに見守っていただけると幸