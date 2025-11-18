寒気の影響が続き、19日(水)と20日(木)の朝は全国的に冷え込みが強まるでしょう。東京都心や名古屋市、大阪市など師走並みの冷え込みとなりそうです。その後は次第に寒気は北上し、22日(土)から始まる3連休は太平洋側を中心に晴れて暖かな陽気となるでしょう。寒気の影響で20日(木)頃まで冷え込む19日(水)にかけて寒気の影響が続くでしょう。日本海側の大雪のピークは越えますが、寒さが続きそうです。最低気温は札幌市でマイナス1