【モデルプレス＝2025/11/18】AKB48の平田侑希が11月16日、自身のInstagramを更新。スリットワンピース姿で東京ディズニーランドショットを公開し、話題となっている。【写真】AKB48人気メンバー「ビジュ最強」大胆スリットで美脚見せ◆平田侑希、大胆スリットワンピでディズニー満喫平田は「ギリギリ過ぎてしまったハロウィンディズニー第2弾 おばけ沢山付いてて可愛いでしょー」とコメントし、おばけのヘアアクセサリーやぬいぐ