【モデルプレス＝2025/11/18】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が11月17日、自身のInstagramを更新。第2子のマタニティフォトを公開した。【写真】スピワ井戸田の33歳妻「美しすぎる」ふっくらお腹際立つマタニティフォト◆蜂谷晏海、マタニティフォト公開蜂谷は「レタッチをお願いしていたデータが届いた」と記し、黒と白の衣装を身にまとったふっくらとしたお腹のマタニティフォトを公開。「数年経っ