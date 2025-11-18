今日18日は今季一番の強い寒気が南下。関東も寒気の影響で雲が広がりやすく、東京都心は午前11時の気温が13.6℃と冬の寒さ。午後はにわか雨や雷雨となる所もあり、北部では山沿いを中心に雪に。峠越えは冬タイヤ装備を。明日19日朝は、氷が張るくらい冷える所も。関東山で雪の降る目安の寒気が伊豆諸島まで南下今日18日は、今季一番の強い寒気が南下しています。関東は寒気の影響を受けて各地で雲が広がり、気温の上がり方も鈍く