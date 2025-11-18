高松北警察署 他人名義のクレジットカードでトレーディングカード約9万円分をだまし取った疑いで無職の男（19）が逮捕されました。 詐欺の容疑で逮捕されたのは高松市の無職の男（19）です。警察によると男は10月10日の午後4時半ごろ、高松市のカードゲーム販売店で、不正に入手した他人名義のクレジットカードを使って、トレーディングカードなど158点、合計約9万円分をだ