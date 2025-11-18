福岡県警の男性巡査が、酒を飲んで自転車を運転したとして、書類送検されていたことが分かりました。酒気帯び運転の疑いで書類送検されたのは、福岡県警の警察署に勤務する男性巡査です。県警によりますと、巡査は、ことし8月29日午後11時ごろ、福岡県那珂川市の路上で、酒を飲んで自転車を運転した疑いです。巡査は、容疑を認めているということです。福岡県警は、10月23日付で巡査を減給6か月の懲戒処分としましたが、職務上の行