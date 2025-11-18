【ミニ四駆グランプリ2026】 2026年1月より順次開催予定 タミヤは、イベント「ミニ四駆グランプリ2026」を2026年1月より順次開催する。 本イベントはタミヤが主催するミニ四駆の公式レースイベント。11月18日に開催地情報や身分証の提示、ジュニアクラス、トライアルクラスの使用モーター規定などが公開された。 【ミニ四駆グランプリ2026】1～3月開