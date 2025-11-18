備前焼で作られた「備前玉」 岡山県の伝統的工芸品にスポットを当てた展示・販売会が岡山市で開かれ、備前焼のあるアイテムが人気を集めています。 1000点以上の工芸品やお土産などを販売している岡山市北区表町の「晴れの国おかやま館」です。 こちらでは国が定める「伝統的工芸品月間」に合わせ、国と県指定の岡山の伝統的工芸品13品目を、展示・販売しています。 その中でいま注目を集めているのが備前焼