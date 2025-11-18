富士スピードウェイに『アメリカパーク』が出現スーパー耐久シリーズ2025最終戦（11月15〜16日）の開催と、一連の日米通商交渉がシンクロした。【画像】トヨタのアメリカ生産モデルを展示！富士スピードウェイでNASCARが全開走行全37枚これまで富士スピードウェイを含めて全国各地でアメリカ車関連のイベントが開催されてきたが、国レベルの友好を強く打ち出した関連プロジェクトは今回が初めてではないだろうか。富士スピードウ