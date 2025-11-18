政府は１８日午前、人口減少問題に対処するため、高市首相をトップとする「人口戦略本部」を設置し、首相官邸で初会合を開いた。首相は社会保障改革や少子化対策、外国人政策などを総合的に進めるよう関係閣僚に指示した。首相は会合で「我が国最大の問題は人口減少だ」と強調し、「誰もが自ら選んだ地域で住み続けられる社会を実現するため、対策を総合的に推進する」と述べた。人口減少対策は、内閣府やこども家庭庁、厚生