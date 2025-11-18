【ニューデリー共同】インド捜査当局は17日、首都ニューデリーで起きた車の爆発テロで、インドとパキスタンの係争地カシミール地方に住む男を新たに逮捕したと発表した。テロ前に無人機の改造やロケット弾の試作をし、テロ実行を支援した疑いがある。捜査当局は16日、爆発した車の名義人でカシミール地方在住の男を逮捕したと発表しており、テロに関わった疑いでの逮捕者はこれで2人目。当局は同地方の分離・独立を主張し、パ