18日午前10時40分ごろ、福岡県八女市星野村で小型機が墜落したとの通報があり現在、警察と消防が状況を確認しています。18日午前10時40分ごろ、福岡県八女市星野村で「セスナ機のようなものが落ちた、どーんと音がして黒煙が出ている」と通行人の男性から119番通報がありました。詳細な場所は分かっていませんが、消防によると鈴ノ耳納付近ではないかということで消防車６台、救急車１台が出動しているということです。警察と消防