Photo: 小原啓樹 「ただのでっかい電池」じゃないスマートさ、もっと知ってほしい。防災用の備えとしてポータブル電源（ポタ電）を購入したものの、普段の生活ではイマイチ使いこなせている気がしない…そうお悩みのあなたは、もしかするとまだポタ電の全機能を知り尽くしていないのかもしれません。とにかく充電しておいて、電源コンセントやUSBケーブルを挿せば電化製品に電気を供給できる