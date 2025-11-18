「国内総生産（GDP）成長率5％前後」というのは、今年の政府活動報告で明らかになった2025年の中国経済の成長率目標だ。KPMGがこのほど発表した2025年第4四半期（10-12月）の報告書「中国経済ウォッチング」によると、今年第1-3四半期（1-9月）には中国経済の実質GDPは前年同期比5．2％増加し、成長率は前年同期を0．4ポイント上回り、通年の5％前後の目標達成へ順調に推移している。KPMG中国研究院経済研究院の蔡偉（ツァイ・ウェ