何度阻まれても関係ない。がむしゃらにゴールを狙い続けた結果、生まれた待望のU-17ワールドカップ初得点だった。11月15日に行なわれたノックアウトステージの１回戦。３−０で勝利した南アフリカ戦における最大のトピックは、FW陣がゴールを奪ったことだろう。グループステージで無得点に終わったFW吉田湊海（鹿島ユース）とFW浅田大翔（横浜）がそれぞれ得点。とりわけ浅田の先制点は、試合の流れを引き寄せるだけではなく