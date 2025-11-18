森保一監督が率いるFIFAランキング19位の日本代表は11月18日、同76位のボリビア代表と国立競技場で対戦する。先月のブラジル戦、今月14日のガーナ戦に続いて勝利を収め、３連勝で2025年を締め括れるか。FIFAランキングで開きがあるものの、ボリビアは強豪揃いの北中米ワールドカップ（W杯）南米予選で、大陸間プレーオフに進む７位に入った実力国だ。日本戦の前日会見でオスカル・ビジェガス監督は「大陸間プレーオフでは、