上空に強い寒気が居座っている影響で、道内は各地で今シーズン1番の寒さとなっています。雪の降り方が強まっている地域もあり、ツルツル路面に注意が必要です。昨夜から雪が強まった上川町では18日朝、住民が雪かきに追われました。（上川町民）「初めての雪かきだから体が痛いです」道内は上空に強い寒気が居座っている影響で、日本海側で雪の降り方が強まっています。午前10時時点の積雪は夕張で40センチ、上川町の層雲峡