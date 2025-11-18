元AKB48のメンバーでタレントの大島麻衣（38）が、17日深夜放送のフジテレビ系バラエティー『井戸端3姉妹は夜もすがら』（深2：15）に出演。もらってうれしかった手土産を明かした。【写真】衝撃!!「7、8年!?ぶり」大人グラビアで圧巻ボディを披露した大島麻衣世代の離れたおしゃべり大好き3姉妹（長女＝大島、次女＝中川安奈、三女＝湯上響花）が夜もすがらディープな本音トークを繰り広げるバラエティー。この日のテーマは「