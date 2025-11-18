11月22日より、WOWOWプライム／WOWOWオンデマンドにてOoochie Koochieのライブ映像『Ooochie Koochie TOUR at 日本武道館』が放送・配信される。【ライブ写真多数】Ooochie Koochie日本武道館公演の熱いステージ写真がたっぷり！奥田民生と吉川晃司、1965年広島生まれの2人が結成したユニット・Ooochie Koochieが、全国ツアーの一環として9月11日、12日に東京・日本武道館で開催した2Days公演。地元・広島から始まったツアーの