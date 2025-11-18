宮内庁は１８日、秋篠宮家の次女佳子さまが新型コロナウイルスに感染されたと発表した。１６日夜から喉の痛みがあり、翌日の検査では陰性だったが、１８日朝に３８度台の熱が出て再検査したところ陽性と判明したという。２１日まで療養される。これに伴い、１９日に予定していた「デフリンピック東京大会」の拠点施設「デフリンピックスクエア」の視察などの公的活動は取りやめられる。