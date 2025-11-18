２日の全日本大学駅伝では、駒大が２年ぶり１７度目の優勝を飾り、箱根での王座奪還へ弾みをつけた。各チームの顔となるエースたちは、前半や終盤の重要区間に配置されたが、中でもハイレベルな争いを見せてくれたのが、アンカーを担う最終８区だった。（編集委員近藤雄二）追われる展開「弱さ出た」１９９５年に渡辺康幸（早大）が出した８区の日本人最高記録（５６分５９秒）を３０年ぶりに更新した早大の工藤慎作（３年）