Samsungが販売する中〜低価格帯のスマートフォン「Galaxy A」および「Galaxy M」シリーズに、ユーザーに許可を得ず情報を収集し続けるイスラエル製のアプリ「AppCloud」が最初からインストールされているとして、主に中東・北アフリカ(MENA)地域で消費者の激しい反発を招いています。Unremovable Spyware on Samsung Devices Comes Pre-installed on Galaxy Series Deviceshttps://cybersecuritynews.com/spyware-on-samsung-devic