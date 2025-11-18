AKB48の海外姉妹グループ、KLP48は16日、拠点とするクアラルンプールの大型商業施設「ららぽーとBBCC」で行われたイベント「ACG SE matsuri」で9月に発表していた2期生13人をサプライズお披露目した。1期生6人がミニライブを行ったのち、MC役の甲斐心愛が登場。予告していなかった2期生をステージに呼び込み。集まったファンは大歓声で迎えた。それぞれが自己紹介をファンの前で初めて行い、地元マレーシア出身のタラ（15）は「す