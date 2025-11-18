女優・岸井ゆきの（３３）が１８日、ＴＢＳラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」にゲスト出演した。岸井は２０２２年に公開された主演映画「ケイコ目を澄ませて」で、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞するなど、今ではトップ女優にとなっている。ただ女優になる気は全くなかったそうで、高校生の時には進路に迷っていたという。そうしたなか岸井は、高校生の時にＪＲ山手線の電車内でスカウトされたことをきっかけに