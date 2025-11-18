オリックス・入山海斗投手が昇給を勝ち取った。１８日、秋季キャンプ中の高知市内で契約交渉に臨み、５００万円増の年俸１０００万円でサイン（金額は推定）。「もらったことがないので。怖いです…。釣りが好きなので、いい釣り具で、いい魚を釣りたいですね。ご褒美に」と恐縮した。２２年の育成ドラフト３位で入団し、期限ギリギリとなる今年７月３０日に支配下登録。１５試合でプロ初勝利を含む２勝１ホールド、防御率５・０