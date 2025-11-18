過去のESDカフェ（提供：岡山市） 岡山市などでつくる岡山ESD推進協議会は、12月10日、岡山市北区下石井の杜の街ピクニックテラスで、「こどもの権利」について学ぶ対話型の交流イベントを実施します。会場・オンライン、どちらでも参加できます。 岡山ユニセフ協会の延藤正己さんをゲストに迎えて、ワークショップなどを通じて「こどもの権利」について理解を深め、やさしい社会づくりを考えます。 岡山ESD推進協